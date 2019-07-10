Zerrin Özer boşanma davasını açtı

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İstanbul'da Zekeriyaköy'deki evinde geçen ay evlenen sanatçı Zerrin Özer (61), hakkındaki dolandırcılık iddiaları nedeniyle iki gün sonra ayrılma kararı aldığı Murat Akıncı'ya boşanma davasını açtı. Basında dolandırıcılık iddiaları ile ilgili haberler çıkınca hastaneye kaldırılan ve Murat Akıncı ile annesinden 6 ay süreyle korunma kararı aldıran Özer'in herhangi bir tazminat ya da nafaka talep etmediği, 1 yıllık süre dolmadığı için boşanma davasını çekişmeli olarak açtığı öğrenildi. Boşanma davasını açan Özer ayrıca yayın yasağı kararı aldırdı.