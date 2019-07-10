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boşanma davasını açtı

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019
Zerrin Özer boşanma davasını açtı
İstanbul'da Zekeriyaköy'deki evinde geçen ay evlenen sanatçı Zerrin Özer (61), hakkındaki dolandırcılık iddiaları nedeniyle iki gün sonra ayrılma kararı aldığı Murat Akıncı'ya boşanma davasını açtı. Basında dolandırıcılık iddiaları ile ilgili haberler çıkınca hastaneye kaldırılan ve Murat Akıncı ile annesinden 6 ay süreyle korunma kararı aldıran Özer'in herhangi bir tazminat ya da nafaka talep etmediği, 1 yıllık süre dolmadığı için boşanma davasını çekişmeli olarak açtığı öğrenildi. Boşanma davasını açan Özer ayrıca yayın yasağı kararı aldırdı.
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Zerrin Özer boşanma davasını açtı
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