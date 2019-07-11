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resmi tatil mi? Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz 2019 hangi güne denk geliyor? İşte ayrıntılar

Demokrasi ve Milli Birlik Günü tüm Türkiye'de unutulmaz zamanlardan biriydi.Hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen yaşananlar unutulmadı. Bu bağlamda vatandaşlar internetten ‘’ , bu sene hangi güne denk geliyor?’’ sorularına arama motoru Google üzerinden yanıt bulmaya çalışıyor. Kamu ve özel kuruluşlarda çalışanlar olacak merak ediyor. Resmi tatil günlerinde okullar, kamu ve özel daireler tatil olabiliyor. Konuya dair merakla beklenen açıklama geldi. İşte 2019 resmi tatil duyurusu…

Giriş Tarihi: 11.7.2019 09:08 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 09:08
15 Temmuz resmi tatil mi? Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz 2019 hangi güne denk geliyor? İşte ayrıntılar

Türkiye 2016 tarihinden beri Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü'nü olarak bugünü kutlar. Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçti. Bununla birlikte Kamu ve özel kuruluşlarda çalışanlar '', kimlere tatil olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. 15 Temmuz 2019 bu sene Pazartesi gününe denk geliyor. Türkiye'nin hainlere karşı verdiği bu acı gün mücadelesinde 248 kişi şehit oldu, 2196 vatandaş ise yaralandı. Haberimizin devamında 15 Temmuz tatil mi? Sorusunun yanıtı yer alıyor…

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? -2019

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, TBMM'de alınan karar niteliğinde resmi tatil olması kararlaştırılmıştır. 15 Temmuz 2016 yılından itibaren resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

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15 Temmuz resmi tatil mi? Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz 2019 hangi güne denk geliyor? İşte ayrıntılar
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