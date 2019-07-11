Ev yoğurdu tarifi: evde yoğurt nasil yapilir ve yoğurt mayalama püf noktaları nelerdir?

Süt ve süt ürünlerinden elde edilen yoğurt yediğimiz besinler arasında en yararlı ve sağlıklı gıdalardan yalnızca biridir. Fabrikada üretilenlerin yanında evde de yapılabilmektedir. Evde yapılanların tadı, lezzeti diğerlerine daha göre daha güzeldir ve daha sağlıklıdır. Evde yapmak isteyenler, evde yoğurt nasil yapilir ve yoğurt mayalama püf noktaları nelerdir? sorularıyla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki evde yoğurt nasil yapilir ve yoğurt mayalama püf noktaları nelerdir? İşte tüm detaylar...

EV YOĞURDU NASIL YAPILIR?

Ev yoğurdu yaparken ilk önce sütü pişirin. Kaynama başadıktan sonra 5-6 dakika karıştırarak ateşte tutun. Sütü mayalayacağınız kaba alıp sıcaklığı ılık vaziyete gelene kadar soğumaya bırakın. Anne veya komşunuzdan bir kaşık ev yapımı yoğurt alıp maya olarak kullanarak daha kaliteli bir ev yoğurdu elde edebilirsiniz. Yoğurdunuzu elde ettikten sonra her zaman bir kap içinde buzdolabında maya olarak saklamanız tavsiye edilir.?

Mayanın ölçüsüne gelirsek. Bir litre süte 1 yemek kaşığı maya önerilir. Ancak süte çok maya koyulursa çabuk ekşir. Süte konulan maya yoğurdun olma süresini uzatır. Yarım oranda maya ile uzun zamanda yapılan yoğurt daha kaliteli ve kıvamlı olur. Anadolu'da da bu tercih edilir.

YOĞURT NASIL MAYALANIR?

Süt, belli bir ısıya düştüğünde mayalamak için ayrılan yoğurdu bir kaseye koyun. İçine 4-5 kaşık süt katın daha sonra karıştırarak sıvı hale getirin. kasede bulunan mayanın tümünü tencerenin orta kısmına dökün. Orta hızda 4-5 kez kaşıkla karıştırınve mayanın süte tamamen dağılmasını sağlayın.

YOĞURDUN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Yoğurdun üst kısmında su tabakası birikmemesini istiyorsanız sütü kaynattıktan sonra tencerenin üstüne geniş bir peçete gerin. Gerdiğiniz peçete nemi alarak yoğurdun daha kıvamlı olmasını sağlayacaktır.

Yoğurt mayalandığında üstünü açınız.

Yoğurta kaymak seviyorsanız mayalarken kaymağı dağıtmayın. Süt soğuduğunda üst kısmında tabaka meydana gelir. Maya koyarken o tabakayı yok etmezseniz iyi kaymak elde edilir.

Yoğurt olduğunda ağız kısmını açıp 30-45 dakika oda sıcaklığında bekletin. Daha sonra buzdolabına koyabilirsiniz.

Yoğurdun kıvamlı olması için bir püf noktası ise, Yoğurdu buz dolabına koyduktan sonra üstünü 1 gün açık bırakın. Yoğuet daha katı ve kıvamlı olacaktır.