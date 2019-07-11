MHRS Randevu alma işlemleri nasıl yapılır? 2019 MHRS randevu işlem detayları..

Merkezi Hekim Randevu Sistemi Sağlık Bakanlığı'nın bir hizmeti olup vatandaşların ve doktorların kolayca hareket etmelerini sağlayan, hayatlarını kolaylaştıran bir sistemdir. Özellikle konu sağlık olunca titizlikle çalışılması hem doktorları hem de vatandaşları oldukça mutlu ediyor. MHRS sistemi de bireylerin tedavi olabilmek için istedikleri doktordan istedikleri uygun saatte randevu alabilmelerini kolaylaştırıyor. Buna göre; MHRS randevu alma işlemleri nasıl yapılır? MHRS randevu işlem detayları ile ilgili detaylı bilgiler..

MHRS RANDEVU ALMA İŞLEMLERİ

MHRS Randevu alma ana kanalları şu şekildedir: ALO 182 çağrı merkezi, MHRS web sitesi (https://www.hastanerandevu.gov.tr / https://www.mhrs.gov.tr), MHRS mobil uygulaması

MHRS üzerinden randevu alabilmek için ALO 182 hattımızı arayarak operatörlerimizden destek alabilirsiniz.

Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Saat ve poliklinikler farklı olmak kaydıyla aynı güne kurum başına en fazla iki randevu alınabilmektedir.

UNUTULAN RANDEVULARA NASIL BİR İŞLEM UYGULANIR?

Herhangi bir nedenle almış olduğunuz randevunuza gidememeniz durumunda muayene katkı payı ödemezsiniz. Başka vatandaşlarımızın muayene haklarına engel olmamak adına lütfen gidemeyeceğiniz randevularınızı iptal ediniz. Randevu iptal işlemi randevudan 60 dakika öncesine kadar yapılabilmektedir.

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