Türkiye'nin konuştuğu Şule Çet cinayeti raporunda çarpıcı ifadeler yer aldı!

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in geçen yıl 29 Mayıs günü saat 03.50'de plazanın 20'nci katından atıldığı iddiasıyla Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklu yargılandıkları davanın Ankara31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 3'üncü duruşmasında, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından hazırlanan 52 sayfalık uzman mütalaası ve bir adet CD'den oluşan rapor mahkemeye sunuldu. Bilimsel mütalaada, 17 Haziran'da bilirkişilerin de katılımı ile gerçekleştirilen olay yeri keşfi sırasında Çağlar Özdemir'in yaptığı inceleme sonucunda ulaştığı bulgu ve tespitlere de yer verildi.