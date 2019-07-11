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Türkiye'nin konuştuğu cinayeti raporunda çarpıcı ifadeler yer aldı!

'da üniversite öğrencisi 'in (23) plazanın 20'nci katından şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitirmesi ile ilgili davada mahkemeye sunulan bilimsel mütalaada önemli bilgilere yer verildi. Şule Çet'in düştüğü yer ile bina arasında 4 metre mesafe olduğu belirtilen raporda "Şule Çet’in serbest düşme ile yatay planda yaklaşık 4 metrelik bir mesafeyi kat etmesi mümkün olmayıp, bu mesafenin kat edilebilmesi için Şule Çet'in başka kişi ya da kişilerce pencereden boşluğa doğru atılması ya da kendisini ittirmesi sureti ile bir hız kazanması gerekmektedir" denildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019 16:37 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 16:38
Türkiye'nin konuştuğu Şule Çet cinayeti raporunda çarpıcı ifadeler yer aldı!

Gazi Üniversitesi öğrencisi 'in geçen yıl 29 Mayıs günü saat 03.50'de plazanın 20'nci katından atıldığı iddiasıyla Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın tutuklu yargılandıkları davanın Ankara31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 3'üncü duruşmasında, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından hazırlanan 52 sayfalık uzman mütalaası ve bir adet CD'den oluşan rapor mahkemeye sunuldu. Bilimsel mütalaada, 17 Haziran'da bilirkişilerin de katılımı ile gerçekleştirilen olay yeri keşfi sırasında Çağlar Özdemir'in yaptığı inceleme sonucunda ulaştığı bulgu ve tespitlere de yer verildi.

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Türkiye'nin konuştuğu Şule Çet cinayeti raporunda çarpıcı ifadeler yer aldı!
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