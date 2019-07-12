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aktüel ürünler 18 Temmuz indirim fırsatları kaçırmayın! A101 markette bu hafta neler var?

Yeni haftaya ilişkin 18 Temmuz aktüel ürünler indirim kataloğu yayınlandı. Teknoloji, ev eşyası ve yiyeceklerde büyük indirim yapacak olan kurumun katalog listesi yoğun ilgi görüyor. A101 kataloğunda bu hafta televizyon, telefon, karaoke mikrofon, bluetooth kulaklık, elektrikli cezvede dev indirim olacak. Hem uygun hem kaliteli ürünleriyle adından söz ettiren A101 markette haftanın indirim listesinde ev ekonomisine yönelik oldukça çeşitli ürünler bulunuyor. Haberimizin devamında aktüel indirim kataloğu yer alıyor…

Giriş Tarihi: 12.7.2019 17:16
A101 aktüel ürünler 18 Temmuz indirim fırsatları kaçırmayın! A101 markette bu hafta neler var?

18 Temmuz Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayına girdi. Vatandaşlar ilgili kurumun sitesinde kataloğu incelemeye başladı. A101 market bu hafta '' Harca Harca Bitmez Kampanyasıyla'' indirimli ürünlerini açıkladı. Bu haftaki dev fırsat şöleninde; Desenli Opal Tabak çeşitleri 4,95 TL. Relax 2lt Çelik Termos 69,95 TL. Borcam Kapaklı Kase Tencere 24,95 TL. Safir Kase 5,95 TL. Asılabilir Dolap Düzenleyici 6,50 TL. Erzak Kabı 3'lü 12,95 TL. Figürlü Krep Tavası 5,95 TL'den satışa sunulacak. İşte indirim kataloğu listesi…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? 18 TEMMUZ 2019

Haftanın A101 aktüel ürünleri listesinde öne çıkan ürünlerden teknoloji indirimleri yoğun ilgi görüyor.

18 TEMMUZ A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberimizin hemen devamındaki görsel aracılığıyla kataloğuna ulaşabilirsiniz.

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A101 aktüel ürünler 18 Temmuz indirim fırsatları kaçırmayın! A101 markette bu hafta neler var?
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