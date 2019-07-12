Evde bakım maaşı (parası) yatan iller 12 Temmuz 2019: Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller nereler?

On binlerce vatandaşın yararlandığı evde bakım maaşı yatan iller listesi gün gün açıklanmaya devam ediyor. Haftanın son günlerine yaklaştığımız şu günlerde hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olanlar 12 Temmuz evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın takibinde olan evde bakım parasına gerekli olan şartları taşıyan herkes başvurabiliyor. Peki 12 Temmuz 2019 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın takibinde yürütülen evde bakım maaşı ödemeleri 2019 yılında oldukça yoğun ilgi görüyor. Bunun için izlemeniz gereken adımlar haberimizin devamında yer alıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Evde bakım maaşı ile ilgili detayları bilgilere sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor.