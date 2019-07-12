Yakın tarihin en önemli yazarlarından Mehmet Şevket Eygi hayatını kaybetti ! Mehmet Şevket Eygi kimdir?

Bir süredir kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mehmet Şevket Eygi akşam 22.30'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Şevket Eygi'nin vefat ettiği haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından duyurdu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Muhterem Mehmet Şevket Eygi Beyi kaybettik. Başımız sağ olsun. Mevla gani gani rahmet eylesin." ifadelerini kullandı. Peki, Mehmet Şevket Eygi kimdir?

MEHMET ŞEVKET EYGİ HAYATINI KAYBETTİ! MEHMET ŞEVKET EYGİ KİMDİR?

Gazeteci-yazar. 7 Şubat 1933, Ereğli / Zonguldak doğumlu. Anne tarafından dedesi Kolağası Neşet Bey'in torunu, öğretmen bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Öğrenimine 1940 yılında Galatasaray Lisesi'nin ilkokul kısmında başladı. Burada Ünlü kaleci Turgay Şeren, milletvekilliği yapmış fabrikatör Memduh Gökçen, sınıf arkadaşları oldu. Lise döneminde Abdi İpekçi, Mümtaz Soysal ile birlikte okudu. Fransızcayı mükemmel bir seviyede öğrendiği bu okulda Osmanlı nazırlarından Raşit Erer, Birinci TBMM'de Aydın Mebusu olan Enver Tekand, Orhan Şaik Gökyay, Nihat Sami Banarlı, Ahmet Kutsi Tecer gibi önemli hocalardan ders aldı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Mehmed Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.