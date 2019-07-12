Hadi ipucu sorusu cevabı 12 Temmuz: Yüzüklerin Efendisi’nde yüzüğün lavlarına atılarak yok edildiği dağ hangisidir? Hadi bugün 12.30’da

Hadi ipucu sorusu cevabıyla birlikte paylaşıldı. Canlı bilgi yarışmasının ipucu sorusu ve cevabı filmlerden geliyor. Efsane filmlerden biri olan Yüzüklerin Efendisi'ni izlemeyen yoktur. 12 Temmuz Hadi ipucu sorusu ve cevabına ilişkin yapılan paylaşım ise şu şekilde; Dünyanın kaderini değiştirecek olan yüzükten kurtulmak için verilen mücadelenin anlatıldığı seride, yüzüğün lavlarına atılarak yok edildiği dağ hangisi sizce? İşte yanıtı…

HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?

Yüzüklerin Efendisi'nde yüzüğün lavlarına atılarak yok edildiği dağ hangisidir?

Mini hadi bugün 12:30'da! Bugünkü ipucumuz 2001 yılında beyazperdeye taşınmış, fantastik orta dünya film serisi "Yüzüklerin Efendisi" ile ilgili sevgili hadiciler. Dünyanın kaderini değiştirecek olan yüzükten kurtulmak için verilen mücadelenin anlatıldığı seride, yüzüğün lavlarına atılarak yok edildiği dağ hangisi sizce?

CEVAP

HÜKÜM DAĞI