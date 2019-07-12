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’da bir maganda dehşeti daha yaşandı! Yol vermediği gerekçesiyle…

’da bir maganda dehşeti daha meydana geldi. ’da, bir taksi şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle bir sürücünün yolunu kesti. Telefonlara anbean kaydedilen o olay ise adeta kan dondurdu. Görüntüler akşam saatlerinde kaydedildi. İşte o anlar…

Giriş Tarihi: 12.7.2019 22:22
İstanbul’da bir maganda dehşeti daha yaşandı! Yol vermediği gerekçesiyle…

İstanbul Bağcılar'da şoke eden bir maganda dehşeti daha meydana geldi. Bir taksi şoförü kendisine yol vermediği gerekçesiyle bir sürücünün yolunu kesti. Olay anını anbean kaydeden sürücü taksicinin tehditlerini ortaya serdi…

SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Görüntüler Bağcılar, TEM Otoyolu'nda akşam saatlerinde kaydedildi. Avcılar istikametinde seyir halinde olan bir sürücü, iddiaya göre önüne kıran taksiciye yol vermeyince ikili arasında yolda gerginlik yaşandı.

Sürücüyü takip eden taksici, Mahmutbey gişelerinin yakınında aracını tartıştığı kişinin önüne kırarak, yolunu kesti. Aracından inen taksici sürücüyü tehdit etti. Sürücü ise o anları telefonunun kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Görüntülerde taksici aracından inerek, sürücünün aracına yöneliyor. Taksici sürücünün telefonunu almaya çalışıyor. Otomobil sürücüsünün taksicinin durağını arayarak, şikayette bulunduğu öğrenildi.

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İstanbul’da bir maganda dehşeti daha yaşandı! Yol vermediği gerekçesiyle…
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