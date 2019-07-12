Mübarek Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Diyanet bilgisi ile abdest nasıl alınır? İşte Cuma namazı kılınışı

İslam âlemi Cuma gününün huzurunu hissederken, mutluluğunu da çevresindeki müminler ile paylaşıyor. Her hafta olduğu gibi bugün de öğle ezanıyla beraber Mübarek Cuma namazı için camiler dolup taşarken eller ise semaya yükseltilecek. Bu anlamlı günde ibadetini görevini yerine getirmek isteyen yurttaşlar ise 'Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır?' sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde, adım adım Cuma namazı kılınışı bilgisine yer verirken, abdestin nasıl alınacağını da aktardık.

ABDEST NASIL ALINIR? CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından cuma namazı kılınışı hakkında detaylara ulaşabilir, Diyanet'in açıkladığı bilgiler eşliğinde abdest alma ve okunacak dualar konusuna yönelik fikir sahibi de olabilirsiniz.