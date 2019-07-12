TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? 2019 TOKİ İzmir kura çekiliş sonuçları sorgula!

Toki İzmir kura sonuçları bugün belli olacak. TOKİ 50 bin sosyal konut kampanyasıyla binlerce vatandaşı ev sahibi yapıyor. Toplam 1.000 adet konutun bulunduğu projede 2+1 ve 3+1 daireler yer alıyor. İzmir Selçuk Zafer Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası bugün Selçuk Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Tören Alanı'nda gerçekleştirilecektir. Peki TOKİ İzmir kura çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sonuçlar nasıl öğrenilecek?

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ İzmir kura çekilişi yoğun ilgi görüyor. TOKİ İzmir kura tarihleri belli oldu. İzmir Selçuk Zafer Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası bugün saat 10:00'da Selçuk Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Tören Alanı'nda gerçekleştirilecektir.