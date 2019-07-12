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kura sonuçları açıklandı mı? 2019 TOKİ İzmir kura çekiliş sonuçları sorgula!

Milyonlarca vatandaşın başvuruda bulunduğu kura sonuçları heyecanla bekleniyor. Toplu Konut İdaresi 50 bin konut projesine başvuruların ardından kura çekiliş tarihleri belli oldu. 12 Temmuz Cuma günü saat 16:00'da Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan kura sonuçları isim listesiyle açıklanacak. Gün içinde İzmir Selçuk ve Ödemiş Zeytinlik Mahallesi kura çekimi ile başlayacak. Ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi ‘’ açıklandı mı? Kura çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?’’ sorusuna arama motoru üzerinden araştırma yapıyor. Başvuru sahipleri, https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler.

Giriş Tarihi: 12.7.2019 10:51
TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? 2019 TOKİ İzmir kura çekiliş sonuçları sorgula!

kura sonuçları bugün belli olacak. TOKİ 50 bin sosyal konut kampanyasıyla binlerce vatandaşı ev sahibi yapıyor. Toplam 1.000 adet konutun bulunduğu projede 2+1 ve 3+1 daireler yer alıyor. İzmir Selçuk Zafer Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası bugün Selçuk Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Tören Alanı'nda gerçekleştirilecektir. Peki TOKİ İzmir kura çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sonuçlar nasıl öğrenilecek?

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ İzmir kura çekilişi yoğun ilgi görüyor. TOKİ İzmir kura tarihleri belli oldu. İzmir Selçuk Zafer Mahallesi Projesindeki konutlar için hak sahipliği belirleme kurası bugün saat 10:00'da Selçuk Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Tören Alanı'nda gerçekleştirilecektir.

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TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı? 2019 TOKİ İzmir kura çekiliş sonuçları sorgula!
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