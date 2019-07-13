Şule Çet’in yürek yakan Özgecan Aslan tweeti ortaya çıktı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşerek ölmesiyle ilgili, sanıklar Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33) tutuklu yargılanırken genç kızın ardından yürek yakan bir paylaşımı ortaya çıktı.Şule Çet'in, 2015 yılında Mersin'de bindiği minibüste vahşice öldürülen Özgecan Aslan'ın ardından yaptığı paylaşımları ailesi hatırlattı.Şule'nin kadın cinayetlerine karşı duran onlarca tweet attığı, Özgecan için ise "Kadın karnına kocaman bir dünya sığdırdı, siz dünyanıza bir kadını sığdıramadınız..." yazdığı ortaya çıktı. Çet'in yine Özgecan için, "Yeter artık Özgecan son olsun, kadın cinayetleri son bulsun, bundan sonra hiçbir kadın tecavüze, şiddete maruz kalıp öldürülmesin, bu ülke çok geçti bu acılardan..." yazmıştı.Baba İsmail Çet dava sürecinde yaşadıklarına isyan etti. Sosyal medyada ölmüş kızının ahlakının ve namusunun sorguladığını ve kızına hakaret edildiğini belirten İsmail Çet, "Ben kızımı tanıyorum ve onun arkasındayım sonuna kadar bu davayı savunacağım suçlular hak ettiği cezayı alacaklar. Kimse kızımın namusuna dil uzatmasın. Şule kadın cinayetlerine ve kadına şiddet olaylarında suskun kalmayan, psikolojisi gayet iyi olan bir kızdı" diye konuştu. Ailenin avukatı Umur Yıldırım da "Burada bir kadın cinayeti ve tecavüz dosyası var bununla ilgilenilmesi gerekiyor. Bir kadının hangi saatte kimin yanında olduğunun birilerine haber vermesinin tartışılmaması gerekiyor. Son duruşmada sürekli Şule'nin ahlakı sorgulandı. Şule neden öldürüldü bu soru sorulsun ve yanıtlansın" dedi. Çet, geçen yıl 29 Mayıs'ta saat 03.50'de bir plazanın 20'nci katından şüpheli bir şekilde düşerek, hayatını kaybetmişti.