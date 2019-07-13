Usta yazar Mehmed Şevket Eygi vefat etti

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Gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi dün akşam 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Eygi, bir süredir kalp yetmezliği tedavisi görüyordu. Eygi'nin cenazesi bugün Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eygi'nin vefatı dolayısıyla Twitter'dan taziye mesajı yayımladı. Erdoğan, "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Çok kıymetli mütefekkir Mehmed Şevket Eygi Bey'i kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyorum" dedi.1933'te Zonguldak'ta dünyaya gelen Eygi, Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Bugün, Yeni İstiklal Büyük Gazete, Son Havadis ve Son Çağrı dahil çeşitli yayın organlarında makaleler yazdı. Tasavvufi yaşam, bid'at hareketleri, Osmanlı dönemi gibi konulara değinen Eygi, Milli Gazete'de köşe yazarlığı yapıyordu.