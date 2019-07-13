Yemek sipariş edip, kuryeleri gasp ettilerGaziosmanpaşa'da gasp çetesi yakalandı

Olay, Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi 1166 Sokakta 5 Mayıs Pazar günü saat 20.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli 4 şahıs, sokak üzerinde bulunan bir markete ellerindeki silahlarla girerek kasaya yöneldi. Markette kasiyerlik yapan C.U'nun başına silah dayayan şüpheliler, kasada bulunan bin TL'yi aldıktan sonra kaçmaya başladı. O sırada yoldan geçen İlker K. Durumu fark edip şahıslara engel olmak istedi. Ancak şüpheliler İlker K.'yi kolundan vurarak etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, çaldıkları paralarla birlikte kaçarak uzaklaştı.

RESTORANLARDAN YEMEK SİPARİŞ EDİP, SİPARİŞİ GETİREN KURYELERİ GASP ETTİLER

İkinci olay ise, Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 634 Sokakta 3 Haziran Pazartesi günü 00.20 sıralarında meydana geldi. Bir restorandan yemek sipariş eden şüpheliler, kuryenin belirttikleri adrese gelmesinin ardından harekete geçti. Yüzleri maskeli şahıslar kuryenin yanına gelerek kuryeyi silah zoruyla indirdikten sonra restorana ait motosikleti alarak kaçtı.

Şüphelilerin gerçekleştirdiği bir diğer kurye gaspı ise Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 634 Sokakta 30 Haziran Pazar günü 01.23 sıralarında meydana geldi. İlk kurye gaspı olayındaki gibi restorandan yemek sipariş veren şüpheliler, belirtilen adrese gelen kuryeyi silah zoruyla motosikletten indirerek kuryenin üzerinde bulunan cep telefonunu ve restorana ait motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Olayların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, bir marketi soyan ve restoran kuryelerini gasp eden şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

GASP ÇETESİ YAKALANDI

Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin yerlerini tespit ettikten sonra şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan operasyonda, gasp olaylarının sorumlusu olduğu belirlenen 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.



ÇOK SAYIDA SUÇTAN KAYITLARI VARMIŞ

Gözaltına alınan şahıslar Atilla B.'nin (18), 1 adet ateşli silah veya bıçak bulundurma, 1 adet Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, 1 adet genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1 adet tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması; Enes B. (18)'in 2 adet silahlı terör örgütüne üye olma, 1 adet ateşli silah veya bıçak bulundurma, 1 adet genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 1 Adet nitelikli yağma; Emircan E. (18)'in ise ateşli silah veya bıçak bulundurma suçlarından kayıtlarının olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Marketi soyma ve kuryeleri gasp etme anları güvenlik kamerasına yansıdı.