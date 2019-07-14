Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 13 yaşındaki kıza taciz kamerada

13 yaşındaki kıza kamerada

'in ilçesinde, 60 yaşlarında adamın, sokakta yürüyen 13 yaşındaki kızı zorla öptüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Ailenin şikayeti üzerine görüntüleri inceleyen polis, kıza tacizde bulunan kişiyi 'de yakalayıp, gözaltına aldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2019 13:57 Güncelleme Tarihi: 14.7.2019 14:02
13 yaşındaki kıza taciz kamerada

Olay, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmi açıklanmayan, takım elbiseli, 60 yaşlarında adam, yol ortasında 13 yaşındaki kız çocuğunun yanına yaklaştı. Kıza bir şeyler soran adam, zorla öperek, tacizde bulundu. Kızın tepki göstermesi üzerine adam, olay yerinden ayrıldı. Bu anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.



Kızın olayı anlattığı ailesi, Tatvan Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, adamdan şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, kimliğini belirlediği adamı takibe aldı. Denizli'de olduğu belirlenen kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Boğazı kesilip, evi yakılan çinli kadın cinayetinde 1 kişi tutuklandı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
13 yaşındaki kıza taciz kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN