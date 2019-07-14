Antarktika’da Türk üssünün bulunduğu adanın adı nedir? KPSS soru ve cevapları burada 2019

2019 KPSS sınavının sona ermesi ile birlikte sınavdan çıkan adaylar soruların soruların yanıtlarını aramaya başladılar. Özellikle Genel Kültür alanında aranan sorulardan biri olan 'Antarktika'da Türk üssünün bulunduğu adanın adı nedir' sorusu bireyler tarafından merak ediliyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte KPSS 2019 'Antarktika'da Türk üssünün bulunduğu adanın adı nedir' sorusunun yanıtı...

ANTARKTİKA'DA TÜRK ÜSSÜNÜN BULUNDUĞU ADANIN ADI NEDİR?

Doğru cevap: Horseshoe

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi'ne yönelik çalışmaların gerçekleştiği 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında, Horseshoe Adası'nda Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde çalışmalar sona yaklaştı. Beyaz kıtada seyre devam eden Türk bilim insanları, zorlu bir yolculuğun ardından Horseshoe Adası'na ulaştı. Saatte 126 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle yaklaşık 8 metreyi bulan dalgalar, Türk bilim insanlarının yolculuğunu zorlaştırdı.

Ağırlığı yaklaşık 6 ton olan 3 modülü mavna, zodyak botlar ve helikopterle karaya taşıyan bilim insanları, bir hafta süren yoğun çalışmaların ardından modüllerin kurulumunu tamamladı. Söz konusu kampın kurulum çalışmalarına, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de destek verdi. Türkiye'nin beyaz kıtadaki geçici üssü olan kampın kurulmasıyla Horseshoe Adası'nda Türk bayrağı göndere çekildi.