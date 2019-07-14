Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı Canevim'e yeni isimler katıldı. 15 Temmuz Pazartesi yayımlanacak yeni bölümde 'Simla' karakterini Esin Alpogan Mertsöz, 'Yener' karakterini ise Yusuf Baymaz canlandıracak. Senaryosunu Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tura'nın kaleme aldığı dizi, yediden yetmişe herkesi içine alacak güçlü senaryosu ve usta oyuncu kadrosuyla atv izleyicilerinin gönüllerinde taht kuracak.

Yeni bölümde Feryal'in gözde gelin adayı, başarılı, kültürlü, yurtdışında ünlü bir modacı olan Simla, eski sevgilisi Taylan'la yeniden bir araya gelmek için mücadele verecek. Zengin bir ailenin, genç ve başarılı veliahdı olarak hayatımıza giren Yener ise, gizemli halleriyle Haksever ailesinin küçük kızı Müjgan'ın kalbini çalacak. Yener ve Müjgan'ın arkadaşlığı ilerledikçe sürprizler de birbiri ardına gelecek. Canevim, yeni bölümüyle 15 Temmuz Pazartesi saat 20.00'de atv ekranlarında!