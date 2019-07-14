Dedelerimizin ruhu Çengelköy’deydi

15 temmuz direniş, diriliş ve şahlanış hikayesinin yazıldığı ilk yerlerden biri de Çengelköy'dü. Kuleli Askeri Lisesi sözde komutanı Albay Mürsel Çıkrıkçı karakola gelerek ,"Karakolu bize teslim edeceksiniz, Yurtta Sulh konseyi darbe yapmıştır" dedi. Karakol amiri Alaaddin Güvendik karakolu teslim etmeyeceklerini söyledi. Çengelköy halkının da toplanmasıyla istediğini alamayan Çıkrıkçı, Kuleli Askeri Lisesi'ne geri dönüp silahlı askerlerle birlikte geri döndüğünde 18 kişinin şehit, 84 kişinin de gazi olduğu Çengelköy direnişiyle karşılaştı. Hainler o gece, Çıkrıkçı'nın "Karakolu teslim edin yoksa öleceksiniz" uyarısına "Gelip alabiliyorsan al" diyen polis Tuncay Akçay'a ve Çengelköy halkına yenilip kaçtı. Çengelköy kahramanları o gece yaşanılanları SABAH'a anlattı:

ÇENGELKÖY GAZİ MUHTARI CAN CUMHURCU: Karakolun içindeki polis araçlarını barikat olarak kullanarak ana caddeyi kapattık. G-3 kurşunu kasığımı parçaladı. Çengelköy'ün gençleri üzerime kapaklanarak beni oradan aldılar. 4 gün yoğun bakımda kaldım. Seyit Onbaşı'yı hepimiz okuduk. Biz 15 Temmuz'da bunları canlı yaşadık. O gençlerin, o gece sokaklarda neler yaptığına canlı şahit olduk. Dedelerimizin ruhaniyeti o gece Çengelköy sokaklarındaydı.

İNSAN AVLIYORLARDI

GAZİ MUSTAFA UYGUN: Ara sokakta insan avlıyorlardı. Beni de ara sokakta vuran Tankçı Yüzbaşı Mahmut Dağüstü'ydü. Vurulduğumda yere düştüm. Kelime-i şehadet getirdim. O şekilde ölmeyi beklediğim o anlar hayatımda en mutlu olduğum anlardandı. Nasıl Çanakkale'yi unutmuyorsak 15 Temmuz'u da unutmamamız lazım.

GAZİ VOLKAN ESEN (ŞEHİT GÖKHAN ESEN'İN KARDEŞİ): Cumhurbaşkanımın çağrısıyla abim Gökhan Esen ile dışarı çıktık. Karakola ulaşmaya çalışırken vuruldum. Hastaneye götürdüler. 10 dakika geçmeden abimi de getirdiler. Şehit olmuştu. Annemizin babamızın dediği gibi, bayrağa, vatana, ezana sahip çıkacaksın. Bu üçü olmazsa zaten gerisi olmaz.

İSMET MORGÜL: O gece yollar, sokak araları kan revan. Buradan geçseler köprüye mermi götürüp orayı da dağıtacaklardı. Biz buradan yol vermedik onlara.

KULELİ MUHTERİ KENAN BİRİNCİ: O gece burası adete cehennemi yaşadı. Ama Çengelköy halkı buna müsaade etmedi. Yaralanan insanların alınıp hastaneye götürülmelerine dahi izin vermediler. O gece yaşanılanları tam anlamıyla anlatmaya çalışsak anlatamayız. Burayı teslim etseydik o gecenin boyutu değişebilirdi. Şehit verdik ama Çengelköy'ü teslim etmedik