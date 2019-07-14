Son dakika: Erzurum'da deprem

Erzurum'un Oltu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'de merkez üssü Oltu ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



??Deprem, ilçe merkezinin yanı sıra, köyler ve yakın ilçelerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 5 kilometre, merkez üssünü ise Oltu'nun Başaklı Mahallesi olarak açıkladı. KRDAE verilerine göre, bu depremin ardından 03.25'te 2.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.