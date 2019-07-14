Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tatvan'da 'cinsel taciz' skandalı

Tatvan'da 'cinsel taciz' skandalı

İğrenç olay 'in Tatvan ilçesinde yaşandı. 60'lı yaşlardaki beyaz saçlı bir adam, 13 yaşındaki kız çocuğunun yanına gelerek sokak ortasında cinsel tacizde bulundu. Çocuğun tepki göstermesi üzerine sapık olay yerinden uzaklaşıyor. Polis zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 14.7.2019 11:39
Tatvan'da 'cinsel taciz' skandalı

Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde, Tatvan'ın Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, kimliği belirlenemeyen ve 60'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen beyaz saçlı, takım elbiseli bir adamın 13 yaşlarında bir kız çocuğunun yanına geliyor. Kıza bir şeyler soruyor ve zorla öperek taciz ettiği görülüyor. Kız, tepki gösterince şahıs olay yerinden ayrılıyor. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, durumu öğrenen aile Tatvan Emniyet Müdürlüğüne giderek şahıstan şikayetçi oldu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kız çocuğunu sokak ortasında taciz eden sapık kamerada!


Polis yetkilileri, şahsın kimliğinin tespit edildiği, Tatvanlı olmadığı ve ilgili tahkikatın başlatıldığını ifade ettiler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tatvan'da 'cinsel taciz' skandalı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN