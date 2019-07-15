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resmi ? 15 Temmuz 2019 Demokrasi ve tatil mi olacak? İşte cevabı

Son günlerde en çok araştırılan konulardan biri de “ ?” sorusu oldu. Vatandaşların oldukça merak ettiği bu sorunun yanıtı için güncel cevaplar almak istiyorlar. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden beridir her bu tarihte şehit olan vatandaşlarımız, polislerimiz ve askerlerimiz için anma törenleri düzenleniyor. Kamu ve özel kuruluşlarda çalışanlar “, hangi güne denk geliyor?” sorusunun yanıtını arıyor. Buna göre; konuyla ilgili tüm detayları haberimizin devamından bulabilirsiniz..

Giriş Tarihi: 15.7.2019 09:13 Güncelleme Tarihi: 15.7.2019 09:13
15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2019 Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatil mi olacak? İşte cevabı

2016 yılındaki darbe girişimi sebebiyle birçok vatandaşımız, polisimiz ve askerimiz hayatını kaybetti. O tarihten itibaren her yıl hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenleniyor. Geçen sene haftasonuna denk gelen bugünde kamu ve özel sektör çalışanları da resmi tatil günlerini merak ediyorlar. Buna göre; "15 Temmuz resmi ?", "15 Temmuz hangi güne denk geliyor ve kimlere tatil olacak?" sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Buna göre; konuyla ilgili tüm detaylar haberimizde saklı..

Demokrasi ve Birlik Günü'ne az bir zaman kaldı. Peki 15 Temmuz resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti. Bu sene hafta içine denk gelen günün tatil olup olmayacağına ilişkin bilgi geldi.

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15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2019 Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatil mi olacak? İşte cevabı
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