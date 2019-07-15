Bugün hastaneler açık mı? 15 Temmuz Pazartesi günü hastaneler çalışıyor mu?

Sağlık sorunları ve hasta olan vatandaşlar 15 Temmuz hastaneler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlar 15 Temmuz günü resmi tatil olarak biliyor. Bu bağlamda ''15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz Pazartesi hastaneler çalışıyor mu?'' sorusunun cevabı merak edildi. Vatandaşlar ilaç yazdırmak, doktor kontrollerini gerçekleştirmek için hastanelerin çalışma günlerini öğrenmek istiyor. İşte merak edilen ayrıntılar…

15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde resmi kurum ve kuruluşlar tatil edildi.

15 Temmuz'da hastaneler açık olacak, ancak bazı doktorlar resmi tatil dahilinde çalışmayacak. Ağırlıklı olarak nöbetçi doktorların bulunacağı hastanelerde bazı doktorlar olmayabilir. Bu nedenle randevusu olan vatandaşların mutlaka gitmeden önce hastane ile irtibat kurması tavsiye edilmektedir.