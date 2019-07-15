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Bugün ? Pazartesi günü hastaneler çalışıyor mu?

On binlerce kişi ‘’ ’da ? Pazartesi günü hastaneler çalışıyor mu?’’ sorusuna Google arama motoru üzerinden yanıt aramaya başladı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü geldi çattı. 15 Temmuz 2019 Demokrasi ve Milli Birlik Günü Pazartesi günü’ne denk gelmesi sebebiyle 3 günlük tatil yapılacak. Pazartesi günü hastanelerde işi olanlar ise açık mı değil mi merak ediyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.7.2019 10:08 Güncelleme Tarihi: 15.7.2019 10:08
Bugün hastaneler açık mı? 15 Temmuz Pazartesi günü hastaneler çalışıyor mu?

Sağlık sorunları ve hasta olan vatandaşlar 15 Temmuz hastaneler açık mı sorusuna yanıt arıyor. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlar 15 Temmuz günü resmi tatil olarak biliyor. Bu bağlamda ''15 Temmuz'da hastaneler açık mı? 15 Temmuz Pazartesi hastaneler çalışıyor mu?'' sorusunun cevabı merak edildi. Vatandaşlar ilaç yazdırmak, doktor kontrollerini gerçekleştirmek için hastanelerin çalışma günlerini öğrenmek istiyor. İşte merak edilen ayrıntılar…

15 TEMMUZ'DA HASTANELER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde resmi kurum ve kuruluşlar tatil edildi.

15 Temmuz'da hastaneler açık olacak, ancak bazı doktorlar resmi tatil dahilinde çalışmayacak. Ağırlıklı olarak nöbetçi doktorların bulunacağı hastanelerde bazı doktorlar olmayabilir. Bu nedenle randevusu olan vatandaşların mutlaka gitmeden önce hastane ile irtibat kurması tavsiye edilmektedir.

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