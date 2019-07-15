15 Temmuz’da noter açık mı? 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü noterler tatil mi?

Türkiye için önem arz eden Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz geri sayımı başladı. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlar 15 Temmuz günü resmi tatil olarak biliyor. Bu bağlamda ''15 Temmuz'da noter açık mı? 15 Temmuz Pazartesi noterler çalışıyor mu?'' sorusuna internetten yanıt aranıyor. Vatandaşlar alım satım sözleşmesi, ihbarname ve ihtarname vs işlemlerini yapabilmek için noter çalışma günlerini öğrenmek istiyor. İşte merak edilen ayrıntılar…

15 TEMMUZ'DA NOTER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde resmi kurum ve kuruluşlar tatil edildi. 15 Temmuz'da bankalar resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve işlem yapılamayacak.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir.

Noter çalışma saatleri;

Noterler 09:00-12.30 / 13.30-17:00 saatleri arasında açıktır.