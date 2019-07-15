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’da ? 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü noterler tatil mi?

On binlerce kişi ‘’ ’da ? Pazartesi günü noterler çalışıyor mu?’’ sorusuna Google arama motoru üzerinden yanıt aramaya başladı. Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne kısa süre kaldı. 15 Temmuz 2019 Demokrasi ve Milli Birlik Günü Pazartesi günü’ne denk gelmesi sebebiyle noterler çalışacak mı merak edildi. Resmi tatil süresinin bitmesiyle birlikte kurumlar normal çalışma sistemlerine geri dönecek.

Giriş Tarihi: 15.7.2019 08:59 Güncelleme Tarihi: 15.7.2019 08:59
15 Temmuz’da noter açık mı? 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü noterler tatil mi?

Türkiye için önem arz eden Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz geri sayımı başladı. Devlete bağlı kurum ve kuruluşlar 15 Temmuz günü resmi tatil olarak biliyor. Bu bağlamda ''15 Temmuz'da noter açık mı? 15 Temmuz Pazartesi noterler çalışıyor mu?'' sorusuna internetten yanıt aranıyor. Vatandaşlar alım satım sözleşmesi, ihbarname ve ihtarname vs işlemlerini yapabilmek için noter çalışma günlerini öğrenmek istiyor. İşte merak edilen ayrıntılar…

15 TEMMUZ'DA NOTER AÇIK MI?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde resmi kurum ve kuruluşlar tatil edildi. 15 Temmuz'da bankalar resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve işlem yapılamayacak.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir.

Noter çalışma saatleri;

Noterler 09:00-12.30 / 13.30-17:00 saatleri arasında açıktır.

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15 Temmuz’da noter açık mı? 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü noterler tatil mi?
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