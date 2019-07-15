Al bayrağın rengiyle geceyi aydınlatan anıt

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Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde iki yıl önce belediye tarafından inşa edilen "15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halisdemir Anıtı" yoğun ilgi görüyor. Anıt Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki bin 500 metrekarelik alanda, 18 metre çapında, 3 metre yüksekliğindeki hilal ve yıldızın zemine oturtularak yapıldı. Anıta, 15 Temmuz'da şehit olan Ömer Halisdemir ile Balıkesirli özel harekât polisleri Turgut Solak ve Mustafa Serin'in fotoğraflarının yanı sıra tüm şehitlerin isimleri yazıldı. Kırmızı ve beyaz renklerle yapılan ışıklandırmasıyla, ay yıldızlı al bayrağın renginin gece karanlığıyla bütünleştiği anıtta aralıksız olarak banttan sela okunuyor.