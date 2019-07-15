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'ten 'a özel uçak

() alt markası olan , Demokrasi ve günü nedeniyle filosunda bulunan bir uçağa 15 Temmuz logosu giydirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2019 20:01
AnadoluJet'ten 15 Temmuz'a özel uçak
Türk Hava Yolları (THY) alt markası olan AnadoluJet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle filosunda bulunan bir uçağa 15 Temmuz logosu giydirdi. Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Alt markamız AnadoluJet'in filosunda bulunan TC-JFT tescilli Boeing 737-800 tipi uçağımıza, 15 Temmuz logosu ile sticker giydirmesi yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından Twitter'da paylaşılan video ise iç hat uçuşlarımızda, uçak içi ekranlarımızda gösterilecektir" denildi.
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AnadoluJet'ten 15 Temmuz'a özel uçak
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