Garanti BBVA çalışma saatleri 2019: Garanti BBVA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bankacılık işlemleri yapacak olanlar Garanti BBVA çalışma saatlerini merak ediyor. Garanti BBVA çalışma saatleri nedir ve Saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularıyla araştırma yapan vatandaşlar bankaya gitmeden önce kesin bilgi sahibi olmak istiyor. Bankalar çalışma saatlerine ilişkin tüm bilgileri sabah.com.tr adresinden bulabilirsiniz. İşte Garanti BBVA çalışma saatleri nedir ve saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının cevapları…

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR VE SAAT KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANIYOR?

Garanti BBVA 2019 çalışma saatlerine ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

Türkiye'nin köklü bankalarından Garanti Bankası; sabah 09:00'da açılarak vatandaşlara hizmet vermeye başlıyor. Öğlen 12:30'a kadar kesintisiz çalışan Garanti Bankası çalışanları 12:30'da öğle arasına çıkıyor. 1 saat öğle arasından sonra 13:30'da öğle tatili sona eriyor ve banka yeniden açılıyor. Garanti Bankası; saat 17:00'da kapanıyor.

Ayrıca hafta sonları, resmi tatil günleri, dini bayramlar ve milli bayramlarda da bankalar kapalı oluyor. 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 1 Mayıs ve 30 Ağustos gibi resmi tatil günlerinde de Garanti Bankası kapalı oluyor.

GARANTİ BBVA KİME AİT?

Garanti Bankası kimin sorusu da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İspanyol bankacılık devi BBVA, Garanti Bankası yönetiminde Doğuş Grubu ile stratejik ortak oldu. BBVA'nın güçlü teknoloji ve inovasyon ile pekiştirilmiş müşteri odaklı iş modelinin Garanti'nin iş modeliyle oldukça örtüşmesi, tecrübe paylaşımı ve işbirliği fırsatları bakımından iki tarafa da olumlu katkılar sağladı.

Bugün Garanti'nin hakim ortağı, 2015 yılında %14,89 ve 2017 yılında %9,95'lik satın alımları ile hisselerinin %49,85'ine sahip olan Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Hisseleri Türkiye'de, depo sertifikaları İngiltere ve ABD'de işlem gören Garanti'nin Borsa İstanbul'daki halka açıklık fiili dolaşım oranı yaklaşık %50'dir.