Kahreden acı! 3 çocuğun cesedi bulundu

Özgürcan (14) ve kardeşi Olcay Ulalı (15) ile kuzenleri Mesut Büyüksu (13) serinlemek için önceki gün Yüksekova ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Sarıtaş köyünde bulunan Dilimli barajı göletine girdi. Ancak bir süre sonra çocuklar baraj gölünde kayboldu. Durumu fark eden vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Hava kararınca ara verilen çalışmalar dün sabah tekrar başladı. Van'dan giden Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçların dün sabah yaptığı arama sonucunda, Özgürcan ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'nun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Hakkari'de serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

ONLARCA KİŞİ BEKLEDİ

Çocuklarının cansız bedenini gören aileler olay yerinde fenalık geçirdi. Annelerin feryatları yürekleri dağladı. Çocukların yakınlarını, arama çalışmalarını takip eden Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler ile jandarma ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çocukların cenazeleri bölgede hazır bekletilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ambulanslar baraj gölü kıyısındaki toprak yoldan anayola çıkana kadar, çocukların yakınları ve aramalara katılan çevre köylerden vatandaşlar da yaya olarak peşlerinden yürüdü. Talihsiz çocukların cenazeleri Mezarlık Mahallesi'nde toprağa verilecek.