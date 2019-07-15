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satın alırken nelere dikkat edilmeli? O taşa dikkat! odasından önemli uyarı…

Düğün sezonunda bulunduğumuz şu günlerde evlilik hazırlıklarında bulunan çiftlerin ve sevdiğini mutlu etmek isteyenlerin en önemli gündemlerinden biri de alırken dikkat edilmesi gerekenler oldu. Piyasada bulunan pek çok taşın gerçek pırlanta olmadığını ifade eden uzmanlar bu konuda önemli uyarılarda bulundu. İşte Pırlanta alırken dikkat edilmesi gerekenler…

Giriş Tarihi: 16.7.2019 01:56 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 01:57
Pırlanta satın alırken nelere dikkat edilmeli? O taşa dikkat! Kuyumcular odasından önemli uyarı…

Evlilik teklifine hazırlananlar ya da sevdiğine alarak mutlu etmek isteyenler, kuyumcuya gitmeden önce araştırmalarını sürdürüyorlar. Ancak çoğu vatandaş pırlanta satın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili pek fazla bilgi sahibi değil. Bu ziynet eşyası alımlarında yanlışa düşmemek ve oldukça pahalı olan bu tip takılara ederinden fazla para vermek istemeyenleri haberimizi okumaya davet ediyoruz. İşte Pırlanta satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Sorusunun yanıtı ve diğer önemli öneriler…

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Pırlanta satın alırken nelere dikkat edilmeli? O taşa dikkat! Kuyumcular odasından önemli uyarı…
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