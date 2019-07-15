Pırlanta satın alırken nelere dikkat edilmeli? O taşa dikkat! Kuyumcular odasından önemli uyarı…

Evlilik teklifine hazırlananlar ya da sevdiğine pırlanta alarak mutlu etmek isteyenler, kuyumcuya gitmeden önce araştırmalarını sürdürüyorlar. Ancak çoğu vatandaş pırlanta satın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili pek fazla bilgi sahibi değil. Bu ziynet eşyası alımlarında yanlışa düşmemek ve oldukça pahalı olan bu tip takılara ederinden fazla para vermek istemeyenleri haberimizi okumaya davet ediyoruz. İşte Pırlanta satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Sorusunun yanıtı ve diğer önemli öneriler…