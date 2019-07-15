Sütlü mango shake nasıl yapılır? Sütlü mango shake tarifi...

Sıcak yaz günlerinde pek çok insan soğuk ve farklı lezzetlere sahip içecekleri denemek istiyor. Son günlerde popülerliği artan sütlü mango shake ise güzel bir alternatif olarak görülüyor. Bu içeceği denemek isteyenler, Sütlü mango shake nasıl yapılır, tarifi nedir? şeklinde google arama motorunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sütlü mango shake nasıl yapılır, tarifi nedir? İşte detaylar...

SÜTLÜ MANGO SHAKE NASIL YAPILIR?

Sütlü mango shake içeceğinin nasıl yapıldığına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte o tarif;

Malzemeler:

2 büyük ve olgun mango (doğranmış halde yaklaşık 2 bardak)

1½ süt

1½ yemek kaşığı şeker

İki veya üç küp buz

Hazırlanış:

Mangoları yıkayıp soyduktan sonra, küçük parçalar halinde doğranmış halde blender'e koyun. Süt, şeker ile buz ilave edin. Pürüzsüz ve kremsi hale gelene kadar karıştırınız. Elde ettiğiniz karışımı bardağa dökün ve servise hazırlayın.