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Arazi kavgası kanlı bitti baba-oğul öldü

’ün Safranbolu ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve baltalı kavgada baba-oğul birlikte can verdi. Katil zanlısı ise ağır yaralı

ALİ FAİK ATAY
ALİ FAİK ATAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019
Arazi kavgası kanlı bitti baba-oğul öldü

Olay önceki akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sine Köyü Müstekler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre muhtar azası olan Hasan Kılıç (70) , aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı olan Recep Uysal (60) ve oğlu Cüneyt Uysal (18) ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma büyüdü. Bu sırada Hasan Kılıç başından balta ile yaralandı.



Bunun üzerine Kılıç yanındaki tüfek ile Recep Uysal ve oğlu Cüneyt Uysal'a ateş etti. Baba ve oğlu olay yerinde yaşamlarını yitirirken, ağır yaralanan Hasan Kılıç sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde geniş önlem alırken, olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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Arazi kavgası kanlı bitti baba-oğul öldü
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