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sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 nasıl sorgulanır? duyurdu!

sınav sonuçları 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Devlet memuru olmak isteyen binlerce aday KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarına bugün girdi. On binlerce öğrenci ‘’ ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl sorgulanır?’’ sorularına Google arama motoru üzerinden yanıt arıyor. Binlerce öğrenci Kamu Personeli Seçme Sınavında ter döktü şimdi ise gözler sınav sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Giriş Tarihi: 16.7.2019 09:21 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 09:21
KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM duyurdu!

On binlerce adayın katılım gösterdiği '' sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' merak edildi. 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na giren adaylar heyecanla sınav sonuçlarına kilitlendi. KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri) sınav sonuçları 'nin resmi sitesinde duyurulacak. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İşte KPSS güncel bilgiler ve sınav sonuçlarına dair detaylar…

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? SORGULAMA SAYFASI BURADA!

Haberimizin detaylarından, ÖSYM'nin 2019 ve sorgulama hakkındaki güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

İşte detaylar;

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KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuçları nasıl sorgulanır? ÖSYM duyurdu!
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