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alkol kabusu devam ediyor! 18 kişi yaşamını yitirdi!

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan iki kişi öldü. Bu ölümlerle birlikte bir ayda Mersin’de 9, Adana’da 8, Niğde’de de 1 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetti

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 14:40 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 14:42
Sahte alkol kabusu devam ediyor! 18 kişi yaşamını yitirdi!

12 Temmuz'da rahatsızlanan Z.S. (58), Ceyhan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Z.S. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Sahte alkol kabusu devam ediyor! 18 kişi yaşamını yitirdi!
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