Sahte alkol kabusu devam ediyor! 18 kişi yaşamını yitirdi!
Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan iki kişi öldü. Bu ölümlerle birlikte bir ayda Mersin’de 9, Adana’da 8, Niğde’de de 1 kişi metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 16.7.2019 14:40Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 14:42
12 Temmuz'da rahatsızlanan Z.S. (58), Ceyhan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle ambulans helikopterle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Z.S. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.