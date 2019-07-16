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Tarihi fabrikada

'in Konak ilçesinde, bir dönem dokuma fabrikası olarak kullanılan binada çıkan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019 03:02
Tarihi fabrikada yangın
İzmir'in Konak ilçesinde, eski dokuma fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Umurbey Mahallesi Şehitler Caddesi üzerindeki tarihi fabrikada çıktı. Bir dönem dokuma fabrikası olarak kullanılan binadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, tarihi fabrikada çıkan yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Bir dönem İzmir'in ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Şark Sanayi Fabrikası bahçesindeki binanın uzun süredir kullanılmadığı öğrenildi.
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Tarihi fabrikada yangın
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