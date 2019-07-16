Tunceli turizm spor ve tatil şehri

BUGÜN NELER OLDU

Son bir yıl içinde gelen turist sayısının 3 kat arttığı Tunceli'de Munzur Nehri üzerine büyük gezi tekneleri, sürat motorları, su jeti ve gondolların getirilmesi, yapılan su ve doğa sporları merkezleri ile vatandaşlara tatil keyfi sunuyor.Son iki yıl içinde su ve hava sporları alanlarında ilklerin yaşandığı kentte, ilk kez 2018 yılında Türkiye Rafting Şampiyonası ve Türkiye Yamaç Paraşütü-Akrobasi Şampiyonası gerçekleştirildi. 2018 yılında Munzur Nehri'nin 36 kilometrelik kısmı Dünya Rafting Federasyonu (WRF) tarafından Uluslararası Rafting Parkuru ilan edilirken, Vali Sonel ile Türkiye Rafting Federasyonunun girişimleri sonrasında Türkiye'de ilk defa Tunceli'nin ev sahipliğinde Munzur Nehri'nde 20 ülkeden yaklaşık 800 sporcu, teknik heyet ve görevlilerin katılımıyla Dünya Rafting Şampiyonası düzenlendi. Başarıyla tamamlanan bu önemli organizasyonun ardından Tunceli, su sporları alanındaki potansiyelini tüm dünyaya kanıtlamış oldu.Spor ve turizm alanındaki gelişmelerin yanı sıra şehrin en önemli sorunlarından olan istihdam alanında da önemli gelişmeler yaşandı.Vali Tuncay Sonel'in girişimleri sonrasında açılan üç tekstil fabrikasında yüzlerce vatandaş iş ve aş sahibi oldu. Bu çalışmalar sonrasında Tunceli, istihdamda 81 il arasında sonuncu durumdayken, ilk 10'a yerleşti. Kadın ve engelli istihdamında ise 1. sıradaki yerini aldı. Vali Sonel, "Tunceli, kısa bir süre içerisinde hak ettiği huzur ve güven ortamına kavuştu. Tunceli artık huzur, turizm, spor ve tatil şehri olarak anılmaya başladı. Otellerimizde yer yok. Kamu misafirhaneleri ve yükseköğrenim yurtlarını gelen misafirlerimiz için açıyoruz. Munzur Nehri Kıyısında yeni doğa otelleri yaptık. Muhteşem doğası ve değişen çehresi ile Tunceli artık turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yörelerimizden biri oldu" dedi.