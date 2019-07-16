Son dakika: ‘Yorganları düzgün yerleştir’ diyen eşini öldürdü! Ağır müebbetle yargılanacak!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da karı-koca arasında yaşanan 'Yorganları düzgün yerleştir' tartışması acı sonla bitti. Koca Erkan D. sinirlendiği eşini 4 kez yumrukladı. Ertesi gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan genç kadın beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Olay geçtiğimiz yıl İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşandı. İddiaya göre, Esengül D. ile Erkan D. isimli karı-koca arasında yorganların bulunduğu dolabın düzensiz olması nedeniyle tartışma çıktı. Şüpheli koca Erkan D. yorganları düzensiz yerleştiriyordu. Bu konu üzerine tartışan çiftten şüpheli koca eşine iki kez yumruk attı. Esengül D. dolaba çarparak yere düştü. Bunun üzerine Erkan D. eşine iki kez daha yumruk attı.

ERTESİ GÜN HASTANEYE KALDIRILDI

Ertesi gün darp edilen eş rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede tedavisi devam etmekteyken hayatını kaybetti. İstanbul 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporunda maktulün ölümünün, künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana geldiği belirtildi.

AĞIR MÜEBBETLE YARGILANACAK

Savcılıkça şüpheli eş Erkan D. hakkında soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonucunda geçtiğimiz Mart ayında tutuklanan şüpheli hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.