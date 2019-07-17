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Son dakika haberi: 'de can pazarı!

'den gelen son dakika haberi ajanslar tarafından az önce geçildi. Çanakkale'de traktörle tarım işçisi dolu minibüs çarpıştı. Kazada 2'si ağır 17 kişi yaralandı. 2'si ağır 17 yaralı 112 ekipleriyle yakındaki hastanelere kaldırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 10:36
Son dakika haberi: Çanakkale'de can pazarı!

Merkeze bağlı Tevfikiye köyü yakınlarında meydana gelen kazada tarım işçilerini taşıyan minibüs, karşı yönden gelen traktörle çarpıştı. Traktörün ani bir dönüş yapması sonrası ortaya çıkan kazada traktörün parçalandığı görüldü.

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Son dakika haberi: Çanakkale'de can pazarı!
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