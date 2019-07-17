Olay, merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Engin K. önceki gün akşam saatlerinde konuşmak için kayınpederi Nezir Aktan'a ait eve gitti. Engin K., evi terk eden eşiyle barışmak isteğini söyledi. Burada bir süre konuşan iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavga sırasında damat Engin K. sinirlerine hakim olamayarak kayınpederi Nezir Aktan'ı bıçakladı. Babasının bıçaklandığını gören Yasin Aktan ise eniştesini durdurmaya çalıştı. Kısa bir süre kavga eden ikiliden Engin K., elindeki bıçakla kayınbiraderi Yasin Aktan'ı da karın boşluğundan yaraladı. İkilinin kavga ettiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da damat dehşeti...Kayınpederini ve kayınbiraderini böyle öldürdü

Kayınpederini ve kayınbiraderini yaralayan Engin K. olay yerinden kaçarken kavgayı gören vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırdı. Nezir ve Yasin Aktan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Engin K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, polis ekipleri gece boyunca olası bir duruma karşı baba ve oğlun hayatını kaybettiği hastanede geniş güvenlik tedbirleri aldı.