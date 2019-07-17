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‘Dâhi çocuk’ İrem dünya şampiyonu

Adıyamanlı 13 yaşındaki İrem’in on parmağında on marifet var. ödüllü projesi bulunan İrem, satrançta da dünya birincisi

ERDOĞAN YAPIK
ERDOĞAN YAPIK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019
‘Dâhi çocuk’ İrem dünya şampiyonu
Adıyaman'da yaşayan Erdoğan ve Naile Öz çiftinin iki çocuğundan biri olan 13 yaşındaki İrem Ezra Öz, bireysel başarılarıyla büyük takdir topluyor. İlköğretim 8. sınıf öğrencisi olan milli satranç oyuncusu Öz, Sırbistan'da düzenlenen iki ayrı turnuvada iki farklı kategoride dünya 1'incisi ve 2'ncisi olma başarısını gösterdi. İrem'e ikincilik getiren oyundaki rakibi ise kendisinden 72 yaş büyük Sırp Tomic Slobodan'dı. Geçen yıl Antalya'da Türkiye Şampiyonu, İspanya'da ise yine dünyada ilk 10'a giren Öz'ün başarısı bununla sınırlı değil. TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışma kapsamında geliştirdiği 'Acil Kod' projesiyle 'Teknoloji Tasarım' dalında Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölge 1'incisi olan Öz, ailesi ve öğretmenlerinin göğsünü kabarttı. 6 yaşından beri piyano da çalabilen İrem, kendi fikri olan 'Hayata artı bir değer katan kardeşim var' projesiyle de down sendromlu bir çocuğa piyano çalmayı öğretti. İrem Ezra Öz, satranç şampiyonasındaki başarısıyla ilgili, "Rakiplerim genel olarak benden güçlülerdi. Avrupa, ABD ve Rusya'daki daha prestijli turnuvalara da katılmak istiyorum. En büyük hayalim bilim insanı olmak" dedi.

KIZIMLA GURUR DUYUYORUM
ADIYAMAN İl Sağlık Müdürü olan baba Erdoğan Öz, "Başarıya endeksli bir yaşam biçimi var. Bununla da mutlu oluyor. Kızımla gurur duyuyorum" dedi.

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‘Dâhi çocuk’ İrem dünya şampiyonu
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