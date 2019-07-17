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"Elif bebeğin durumu her geçen gün iyiye gidiyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "cranium bifidum" teşhisiyle Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen 2 aylık Elif'in durumunun her geçen gün iyiye gittiğini, aktivitesinin iyi ve bilincinin açık olduğunu belirtti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019 18:20 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 18:36
Elif bebeğin durumu her geçen gün iyiye gidiyor

Bakan Koca, Bakanlık tarafından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatışı sağlanan ve geçirdiği ameliyatın ardından dün taburcu edilen Elif bebeğin sağlık durumuna ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ...

Elif'in ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiğine işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Kafasının arkasındaki kese çıkarılan ve durumu her geçen gün iyiye giden yavrumuzun aktivitesi iyi, bilinci açık durumda. Elif bebeğin ameliyatını başarıyla gerçekleştiren hekimlerimize ve personelimize teşekkür ediyor, yavrumuza acil şifalar diliyorum."

Elif bebeğe yardım eli uzandı

ELİF BEBEK

Arzu ve Ali Akın Hıdır çiftinin "cranium bifidum" hastası olan 2 aylık kızları Elif, sosyal medya kullanıcıları arasında paylaşılan yardım talepleri sonrasında 9 Temmuz'da tedavisi yapılmak üzere Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti.

DÜN TABURCU EDİLMİŞTİ

Tedavisi için hastaneye yatışı yapılan Elif bebeğin ameliyatı, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Klinik Sorumlusu Prof. Dr. Adnan Dağçınar tarafından gerçekleştirilmişti.

Ameliyatın ardından tedavisine bir süre yoğun bakım ünitesinde devam edilen Elif bebek, dün taburcu edilmişti.

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"Elif bebeğin durumu her geçen gün iyiye gidiyor"
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