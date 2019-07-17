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ve yatmayan iller hangileri? maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

Aile, Çalışma ve Bakanlığı tarafından iller güncel olarak yayınlanıyor. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişiler Temmuz ayı maaşlarını almaya devam ediyor. On binlerce vatandaş ‘’ Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? maaşı (parası) yatan ve yatmayan iller nereler?’’ sorularına yanıt arıyor. Temmuz ayının ilk haftasından itibaren hesaplara yatmaya başlayan ödemeler toplam 39 ilde hesaplara yattı. Peki evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 17.7.2019 09:07 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 09:07
Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller hangileri? 17 Temmuz Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!

iller 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Temmuz ayı itibariyle yatırılmaya devam eden maaşlar il il sorgulanmaya devam ediyor. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Evde bakım maaşlarına gerçekleştirilen zam sonrası bin 315 lira olmuştu. Peki yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? SORGULAMA SAYFASI BURADA!

Evde bakım ücretleri bazı illerde ödenmeye başladı. Temmuz ayı itibariyle evde bakım maaşları yatmaya devam ediyor. 17 Temmuz 2019 evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

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Evde bakım maaşı yatan ve yatmayan iller hangileri? 17 Temmuz Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!
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