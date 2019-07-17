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Öldü sanılıp cenazesi bile yapılmıştı! Küçük Hiranur yoğun bakımdan çıktı...

İstanbul ’ta makas atma nedeniyle meydana gelen kazada 3’ü çocuk 4 kişi ölmüştü. Kazadan günler sonra akıllara durgunluk veren bir olay yaşanmıştı. Kazada öldüğü sanılan 9 yaşındaki Hiranur'un yaşadığı, ölenin ise yoğun bakımda olduğu söylenen 9 yaşındaki Gülnur olduğu ortaya çıkmıştı. Sağlık durumu iyiye giden Hiranur, yoğun bakımdan çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 12:45
Öldü sanılıp cenazesi bile yapılmıştı! Küçük Hiranur yoğun bakımdan çıktı...

İstanbul Beşiktaş'ta 9 Haziran günü TEM otoyolunda makas atan trafik magandaları nedeniyle meydana gelen kazada 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Kazada anne Seyhan Özçelik ile çocukları Hiranur (9) ve Musap'ın (8) öldüğü açıklandı. Diğer ölen kişi ise sürücü Nurullah Eray'ın oğlu 8 yaşındaki Yusuf Eray'dı. Cenazeler Muş ve Bitlis'te toprağa verildi. Gülnur Eray da (9) kazada ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

ÖLEN KİŞİ BAŞKASIYMIŞ

Baba Nurullah Eray, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kızı Gülnur Eray'ın uyandığı haberi üzerine hastaneye koştu. Küçük kızı gören baba Nurullah Eray, hastanede yatan kızın öldü diye torağa verildiği sanılan yeğeni Hiranur Özçelik olduğunu, hayatını kaybedenin ise aslında Gülnur Eray olduğunu anladı.

Sağlık durumu iyiye giden 9 yaşındaki Hiranur, Ümraniye Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi gördüğü yoğun bakımdan çıktı. Yoğun bakımdan çıkan küçük kız ilk kez görüntülendi.

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Öldü sanılıp cenazesi bile yapılmıştı! Küçük Hiranur yoğun bakımdan çıktı...
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