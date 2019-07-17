Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Temmuz Şans Topu çekiliş sonucu sorgula…

Her hafta Çarşamba günleri şans oyunu severler tarafından büyük ilgiyle oynanan Şans Topu çekilişi sonucu açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişi heyecanla bekleyen oyuncular, büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını merak ediyorlar. İşte MPİ 17 Temmuz Şans Topu çekiliş sonuçları ve Şans topu çekiliş sonucu bilet sorgulama ekranı…

Şans Topu çekilişi her hafta olduğu yine yine Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenecek ve şanslı numaralar saat 21:15'te belli oldu.

İşte Şans Topu çekilişi ile ilgili detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sonuçlar belli olduğunda aşağıdaki ekrandan Şans Topu bilet sorgulama yapabilirsiniz.

Şans Topu kazandıran numaralar: 03 07 08 25 34 + 08

ŞANS TOPU EN ÇOK KAZANDIRAN NUMARALAR

Şans Topunda en fazla çıkan ilk grup topları : 15 – 23 – 29 – 9 – 22 – 4

Şans Topunda en fazla çıkan ikinci grup topları : 10 – 6 – 12 – 5 – 2 – 14

OYUNUN ÖZELLİKLERİ

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.



Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.