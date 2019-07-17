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çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Loto çekiliş sonucu sorgula…

Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği çekilişler her hafta olduğu gibi bu hafta da birer yapılıyor. Çarşamba günleri İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş sonuçları merak ve heyecanla bekleniyordu. Beklenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Şans oyunlarına ilişkin tüm bilgi ve sonuçları sabah.com.tr’den anlık olarak takip edebilirsiniz. İşte MPİ Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 17.7.2019 22:51
Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula…

Her hafta Çarşamba günleri şans oyunu severler tarafından büyük ilgiyle oynanan Sayısal Loto çekilişi sonucu açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişi heyecanla bekleyen oyuncular, büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını merak ediyorlar. İşte MPİ 17 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve Sayısal Loto çekiliş sonucu bilet sorgulama ekranı…

MPİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU (17 TEMMUZ 2019)

İşte haftanın şanslı numaraları: 06 15 25 27 36 44

Sayısal Loto oyununun çarşamba akşamı yapılan 1236. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 4.335.651,60 TL'nin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 108 kişi, 4.961,55 TL, 4 bilen 4 bin 862 kişi, 83,45 TL ve 3 bilen 85 bin 074 kişi, 12,55 TL kuruş ikramiye kazandı.

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: KIRŞEHİR / ÇİÇEKDAĞI olarak açıklandı.

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 17 Temmuz Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula…
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