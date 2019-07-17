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Son Dakika haberi: depremi için korkutan senaryo! Depremlerin şiddeti 7.5, 7.4 ve 7.2...

Kandilli Rasathanesi'nin son dakika bilgisiyle paylaştığı senaryoları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. için korkutan deprem senaryoları! 7.5, 7.4 ve 7.2 şiddetinde depremler söz konusu mu? Çeşitli üniversitelerin değerli bilim insanları tarafından ülkemizin en kalabalık şehri olan İstanbul ve çevresinde tarih boyunca yaşanmış önemli depremler incelendi. Bu incelemeler sonucunda beklenen büyük hakkında bir rapor oluşturuldu. 15 milyonu aşkın insanın yaşadığı İstanbul için korkutan deprem senaryoları Marmara Denizi üzerinden şekilleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 17.7.2019 11:32 Güncelleme Tarihi: 17.7.2019 11:34
Son Dakika haberi: İstanbul depremi için korkutan senaryo! Depremlerin şiddeti 7.5, 7.4 ve 7.2...

Boğaziçi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Teknik Üniversitesi içerisindeki bilim insanları İstanbul için beklenen senaryolarını raporlaştırdı. Uzman profesörlerin de yer aldığı çalışmada son 1500 yılın deprem verileri incelenerek İstanbul'da gerçekleşme olasılığı olan depremlerin şiddetleri hesaplandı. Bu bilgiler ışığında İstanbul'un güneyinde yer alan Kuzey Anadolu Fayı'nda doğutan batıya sırasıyla 7.5, 7.4 ve 7.2 şiddetinde depremler bekleniyor, son dakika deprem senaryoları haberinin dikkat çekici detayları burada...

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Son Dakika haberi: İstanbul depremi için korkutan senaryo! Depremlerin şiddeti 7.5, 7.4 ve 7.2...
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