Son Dakika haberi: İstanbul depremi için korkutan senaryo! Depremlerin şiddeti 7.5, 7.4 ve 7.2...

Boğaziçi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi içerisindeki bilim insanları İstanbul için beklenen deprem senaryolarını raporlaştırdı. Uzman profesörlerin de yer aldığı çalışmada son 1500 yılın deprem verileri incelenerek İstanbul'da gerçekleşme olasılığı olan depremlerin şiddetleri hesaplandı. Bu bilgiler ışığında İstanbul'un güneyinde yer alan Kuzey Anadolu Fayı'nda doğutan batıya sırasıyla 7.5, 7.4 ve 7.2 şiddetinde depremler bekleniyor, son dakika deprem senaryoları haberinin dikkat çekici detayları burada...