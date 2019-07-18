Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Çocuğu kurtarılan anneden tuhaf yanıt

Çocuğu kurtarılan anneden tuhaf yanıt

Bursa'da çarşıya giden ailesi tarafından kilitlendiği evlerinin penceresinden sarkan 3 yaşındaki Suriyeli Amar Hamis, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Polisin telefonla ulaşarak bilgi verdiği anne, "Elbise almak için çarşıya gittik, çocuğu komşuya bırakın daha sonra gelip, alacağız'' yanıtını verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2019 12:03
Çocuğu kurtarılan anneden tuhaf yanıt

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi'nde dün yaşandı. İddiaya göre Suriye uyruklu anne Seno Hamis(30) ile baba Kenno Hamis (33), çocukları Amar Hamis'in üzerine kapıyı kilitleyerek, alıverişe gitti.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çocuğu kurtarılan anneden tuhaf yanıt
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN