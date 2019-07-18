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İzmit're iğrenç olay... Öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen için mahkeme kararını verdi

İzmit’te, eski öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu ve müstehcen fotoğraflarını yayınladığı iddiasıyla yargılanan ile meslekten ihraç edilen öğretmen A.B., 22 yıl hapisle cezalandırıldı.

Giriş Tarihi: 18.7.2019 19:05
İzmit're iğrenç olay... Öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen için mahkeme kararını verdi

İzmit'te bir okulda öğretmenlik yaparken KHK ile meslekten ihraç edilen A.B., iddiaya göre eski okulunda 18 yaşın altındaki öğrencisine cinsel istismarda bulundu. A.B. ayrıca sosyal medya hesabından öğrencisine ait fotoğrafları paylaştı. Öğrencinin ailesinin şikayeti üzerine öğretmen tutuklandı. Geçen yıl görülen davada, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, müstehcen yayınları yayınlamak ve çocuğun cinsel istismarı' suçlamalarıyla hakim karşısına çıkan A.B., 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MAHKEME KARARI BOZDU

Karar, İstinaf Mahkemesine taşındı. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Dava bugün yeniden Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu yargılanan A.B., görüntülü sistem aracılığıyla duruşmaya katıldı.

A.B. ifadesinde, "Olayların bu noktaya gelmesini istemedim. Ben kimseye resim göstermedim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasını kaldırarak A.B.'ye 22 yıl hapis cezası verdi.

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İzmit're iğrenç olay... Öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen için mahkeme kararını verdi
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