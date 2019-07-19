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3 dakikada 1 kilo kayısı yedi

'daki Kayısı Festivali'nde düzenlenen 'Yaş Kayısı Yeme' yarışmasında, 3 dakikada 1 kilo 20 gram kayısı yiyen Yusuf Bozdoğan, birinci oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2019 17:07
3 dakikada 1 kilo kayısı yedi
Malatya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 23'üncü Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali etkinliklerle devam ediyor. Mişmişpark Fuar alanında etkinlikler kapsamında, 'Yaş Kayısı Yeme' yarışması düzenlendi. Yarışmada, 3 dakika içinde 1 kilo 20 gram kayısı yiyen Yusuf Bozdoğan birinci oldu. Yaş kayısı yeme yarışmasında dereceye giren Yusuf Bozdoğan tam altın ile ödüllendirildi. Yarışmada aynı süre içerisinde 820 gram kayısı yiyen Muhammet Sefa Demir 2'nci olarak yarım altın, 745 gram kayısı yeyip 3'üncü olan Turgut Bozkuş ise çeyrek altın ile ödüllendirildi.
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3 dakikada 1 kilo kayısı yedi
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