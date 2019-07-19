Cezaevi firarisi karı koca yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde cezaevi firarisi olan ve hırsızlıktan aranan 2 zanlı, bir mağazada telefon hırsızlığı olayına karışınca yakalandı. Sahte kimlikle yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.
Giriş Tarihi: 19.7.2019 17:42Güncelleme Tarihi: 19.7.2019 17:48
Edinilen bilgiye göre, Fethiye'de bir mağazada meydana gelen telefon hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kameralarında tespit ettiği 2 şüpheliyi aramaya başladı.