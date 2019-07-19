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Cezaevi firarisi karı koca yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde cezaevi firarisi olan ve hırsızlıktan aranan 2 zanlı, bir mağazada telefon hırsızlığı olayına karışınca yakalandı. Sahte kimlikle yakalanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2019 17:42 Güncelleme Tarihi: 19.7.2019 17:48
Cezaevi firarisi karı koca yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Fethiye'de bir mağazada meydana gelen telefon hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağazanın güvenlik kameralarında tespit ettiği 2 şüpheliyi aramaya başladı.

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Cezaevi firarisi karı koca yakalandı
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