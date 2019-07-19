Süper Loto çekiliş sonuçları! MPİ 18 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı burada…

Şans oyunu severlerin her hafta Perşembe günleri heyecanla beklediği Süper Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekim ile dün gece belirlendi. Pek çok kişini merak ve heyecanla beklediği Süper Loto çekiliş sonuçları hangi şanslı numaraları belirledi. İşte MPİ 18 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…

18 TEMMUZ MPİ SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULA

MPİ Süper Loto çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.40'ta çekildi ve 22.00'ye doğru açıklandı.

İşte dün akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun 613. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 02 – 30 – 36 – 43 - 47 ve 52 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 613'üncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 911 bin 101 lira 70 kuruş devretti.

SÜPER LOTO'DA HİÇ BİLEN OLMADIĞI ZAMAN NE OLUR?

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.